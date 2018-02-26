Niğdeli Muhasebecilerden Mehmetçiğe moral desteği

Niğde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası öncülüğünde toplanan destek malzemelerin ikincisi Afrin’de görev yapan Mehmetçiklere gönderilmek üzere teslim edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı operasyonu kapsamında gerçekleştirilen Afrin bölgesi operasyonunda görev alan Mehmetçiklere destek olmak amaçlı Niğde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı öncülüğünde toplanan ihtiyaç malzemelerinin ilki geçtiğimiz ay yerine ulaştırırlırken ikinci kez bölgede görev yapan Türk Askerine gönderilmek üzere Hatay’a götürülen malzemeler yetkililere teslim edildi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Niğde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan Hikmet Bekil, “Niğde Mali Müşavirler Odamızın öncülüğünde Afrin’de ki Mehmetçiklerimize yardım amacıyla başlatılan kampanyamızın ikincisini Gerçekleştirirdik. Niğdeli kardeşlerimizin götürmemiz için bize emanet ettiği 701 adet Powerbank ile küçük öğrencilerimizin yazdığı 105 adet mektup Kilis’teki Mehmetçiklerimize elden teslim ettik. Allah katkıda bulunanlardan razı olsun” dedi.

Niğde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan Hikmet Bekil daha sonra Suriye El Bab ve Al-Rai bölgelerine geçerek, Tükmen kardeşlerimiz ile Zeytin Dalı operasyonunda yer alan Özgür Suriye ordusunun askerleri ile hatıra fotoğrafı çektirip sohbet etti. Bekil ayrıca, “Türkmen kardeşlerimizin Türkiye’ye çok selamları var. Hepsi Türkiye’ye minnettar” diye konuştu.