Niğdeli şehit aileleri ve gaziler Çanakkale ve Bursa gezisinde

Niğde’li Şehit aileleri ve Gaziler için SODES projesi kapsamında Çanakkale ve Bursa gezisi düzenlendi.

Niğde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin hazırladığı ’Şehitlerimize Vefa’ isimli SODES projesi kapsamında gezi organize edildi.

92 Şehit ailesi ve gaziler 4 günlük geziye Bursa’dan başladı. Katılımcılar Bursa’da Ulu Camii, Orhan Gazi, Osman Gazi, Emir Sultan, Yeşil Türbe ve diğer Tarihi alanlar gezdirildi. Katılımcılar daha sonra Çanakkale’ye gidecek.