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Niğde'nin Yeşilgölcük beldesine yeni belediye başkanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 20:51 | Son Güncelleme

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Hakkı Şengül'ün yerine Ramazan Tuncay seçildi

NİĞDE (AA) - Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Niğde'nin Yeşilgölcük Belde Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ün yerine Ramazan Tuncay getirildi.

CHP İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yeşilgölcük Belde Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ün yerine başkanlık için CHP'li meclis üyesi Ramazan Tuncay ve AK Parti'li meclis üyesi Yusuf Sağlam aday oldu.

9 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde AK Parti'li Meclis Üyesi Yusuf Sağlam 4, CHP'li Meclis Üyesi Ramazan Tuncay 5 oy aldı. Buna göre Tuncay Yeşilgölcük Belde Belediye Başkanı seçildi.

Yeşilgölcük Belde Belediye Başkanı Şengül, 8 Mayıs'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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Hakkı Şengül Niğde Ramazan Tuncay Yeşilgölcük Belde

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