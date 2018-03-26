HABER

Nihal Olçok: "Eğer destan yazacaksak başından sonuna kadar yazmalıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 23:17 | Son Güncelleme

15 Temmuz gecesi eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybeden Nihal Olçok, süreci takip etmeye çalıştığını belirterek, “Bu davaların sonucu bizim için çok önemli.

15 Temmuz gecesi eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybeden Nihal Olçok, süreci takip etmeye çalıştığını belirterek, “Bu davaların sonucu bizim için çok önemli. Eğer biz destan yazacaksak başından sonuna kadar destan yazmalıyız” dedi.
Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Derneği (İHSANDER) tarafından Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde ‘15 Temmuz Destanı’ adlı konferans düzenlendi. Konferansa şehit Erol Olçok’un eşi ve Abdullah Olçok’un annesi Nihal Olçok, şehit Mehmet Şefik Şefkatlioğlu’nun eşi gazi Vahide Şefkatlioğlu, gazi Safiye Bayat ve gazi Melike Ekinci katıldı. Bursa Valisi İzzettin Küçük’ün de yer aldığı konferans, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan “Vakit Gelir” isimli klip izletildi. Duygusal anların yaşandığı konferansta Vali İzzettin Küçük, konuşmacılara hediyeler takdim etti. Daha sonra gazi ve şehit eşleri, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını salonu dolduran katılımcılara anlattı.
Şehit Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok, konferans öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada sadece paylaşmaya geldiklerini belirterek, “15 Temmuz’u yaşayan 3 tane gazimiz var. Ben biraz daha fazla 15 Temmuz sonrası, daha hasret, daha özlem, daha davalar odaklıyım. Süreci takip etmeye çalışıyorum. Bu davaların sonucu bizim için çok önemli. Eğer biz destan yazacaksak başından sonuna kadar destan yazmalıyız. Yarım kalmamalı bu destanlar. Genç nesillere ancak böyle örnek oluruz. Giriş, gelişme ve sonuç. Sonuç olmadan hiçbir şey olmaz. Yarım kalan her şeyin muhakkak günü gelir ve rövanşı alınır. O yüzden biz bunu yük olarak gençlere değil, büyükler olarak hakkıyla bitirip, yeni nesle yeni umutlarla yollarına devam etmelerini sağlamalıyız. 15 Temmuz girişim değildi, darbeydi. Milletin, ümmetin durdurduğu bir darbe oldu. Afrin başka bir şeydir. Afrin politikadır, stratejidir, bütünlüktür, milleti korumaktır. Diğeri İstanbul’un göbeğinde vatana tecavüzdür” dedi.

Nihal Olçok: "Eğer destan yazacaksak başından sonuna kadar yazmalıyız"

1 / 8

Nihal Olçok: "Eğer destan yazacaksak başından sonuna kadar yazmalıyız"

Nihal Olçok: "Eğer destan yazacaksak başından sonuna kadar yazmalıyız"
2 / 8

Nihal Olçok: "Eğer destan yazacaksak başından sonuna kadar yazmalıyız"

Nihal Olçok: "Eğer destan yazacaksak başından sonuna kadar yazmalıyız"
3 / 8

Nihal Olçok: "Eğer destan yazacaksak başından sonuna kadar yazmalıyız"

Nihal Olçok: "Eğer destan yazacaksak başından sonuna kadar yazmalıyız"
4 / 8

Nihal Olçok: "Eğer destan yazacaksak başından sonuna kadar yazmalıyız"

Nihal Olçok: "Eğer destan yazacaksak başından sonuna kadar yazmalıyız"
5 / 8

Nihal Olçok: "Eğer destan yazacaksak başından sonuna kadar yazmalıyız"

Nihal Olçok: "Eğer destan yazacaksak başından sonuna kadar yazmalıyız"
6 / 8

Nihal Olçok: "Eğer destan yazacaksak başından sonuna kadar yazmalıyız"

Nihal Olçok: "Eğer destan yazacaksak başından sonuna kadar yazmalıyız"
7 / 8

Nihal Olçok: "Eğer destan yazacaksak başından sonuna kadar yazmalıyız"

Nihal Olçok: "Eğer destan yazacaksak başından sonuna kadar yazmalıyız"
8 / 8

Nihal Olçok: "Eğer destan yazacaksak başından sonuna kadar yazmalıyız"

Nihal Olçok: "Eğer destan yazacaksak başından sonuna kadar yazmalıyız"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Çin'den dünyaya çağrı!

Çin'den dünyaya çağrı!

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri son dakika! Kayseri kaza haberi sonrası beyaz renkli otomobili arıyor

Kayseri son dakika! Kayseri kaza haberi sonrası beyaz renkli otomobili arıyor

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Mehmetçik sırtında taşıyor... TSK paylaştı

Mehmetçik sırtında taşıyor... TSK paylaştı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.