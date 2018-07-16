Nihal Olçok'tan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a: O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim!

Darbe girişiminde oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile eşi Erol Olçok’u yitiren Nihal Olçok , aradan geçen iki yılda yaşamında nelerin değiştiğini Yeni Şafak’a anlattı. Olçok röportajında eski Başbakan ve mevcut Meclis Başkanı Binali yıldırım hakkındaki sözlerinin ardından kendisine yönelik saldırılar hakkında ise "O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim. Yani o yanlış anlaşılıyorsa, ben de haddimi aştıysam yanlış anlaşıldım demek ki" dedi. "O SALONLARDA YÜZLERCE ÖLÜ ÇOCUK VAR" Silivri’deki darbe davalarını da sürekli takip eden Olçok, mahkeme salonlarında yüzlerce ölü çocuk gördüğünü söyledi. Olçok, ““Ben orada yüzlerce ölü insan gördüm, ruhlarını, bedenlerini, fikirlerini satmış, geleceklerini yakmış. Beyninizi kullanamıyorsanız, bir amacınız yoksa, ölmüşsünüzdür” diye konuştu. BİNALİ YILDIRIM HAKKINDAKİ MESAJI VEGELEN TEPKİLER Olçok, Binali yıldırım hakkındaki mesajı ve gelen tepkiler üzerine ise röportajda sorulan "Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın bir toplantı sırasında sarfettiği sözlerden sonra sosyal medyada bazı ithamlara maruz kaldınız, tam olarak neler oldu?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

Ben o olayın içinden Binali Bey’i çekip aldığınız zaman farklı bir hakikati gördüm. Toplumsal olarak durduğumuz nokta... Be sadece Binali Bey’e bir anne olarak duygularımı belirttim. Küfür yok, hakaret yok, hiçbir şey yok. Çünkü o gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim. Yani o yanlış anlaşılıyorsa, ben de haddimi aştıysam yanlış anlaşıldım demek ki. Onun yanlış anlaşılma hakkı olduğu kadar benim de var. Orada benim asıl üzüldüğüm şey insanların sevme biçimlerinin eleştiri kabul etmemesi. Binali Bey ne olumlu ne olumsuz anlamda beni aramadı. Onun yerine toplumun gösterdiği reaksiyon beni mahvetti. Görüntülerin montaj olduğunu iddia ettiler, tamamını izlemelerini önerdim. Daha sonra da kimseye cevap vermedim. Bir gazeteci arkadaşıma söylediğim gibi, “Türkiye’de yanlışı doğruya çevirmek için ölebilirsin ama yanlışa yanlış diyemezsin” NE OLMUŞTU? Başbakan Binali yıldırım , katıldığı bir programda 'Bugüne kadar hoşunuza gitmeyen, sizi en çok zorlayan proje neydi?' sorusuna gülere "Yani hoşuma gitmeyen proje 15 Temmuz " yanıtı vermişti. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında köprüde oğlu Abdullah Tayyip ile kocası Erol Olçok 'u kaybeden Nihal Olçok ise o görüntüyü Instagram hesabından şu notla paylaşmıştı: