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Nihat Hatipoğlu Bileciklilerle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 13:43 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi 2018 kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında televizyon ekranlarının önemli ismi Prof.

Nihat Hatipoğlu Bileciklilerle buluşacak

Bilecik Belediyesi 2018 kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında televizyon ekranlarının önemli ismi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Bileciklilerle buluşuyor.
Bilecik Belediyesi, Mart ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Çanakkale Destanı ile İstiklal Marşının hatırlanacağı ve anlatılacağı etkinlikler kapsamında ilde ağırlanacak olan Akademisyen ve İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ’Manevi Yönleri İle Çanakkale’’ konulu söyleşi için vatandaşlarla buluşacak. Hafız Saffet Çalış’ın Kur’an-ı Kerim ziyafeti sunacağı program, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde 16 Mart Cuma günü saat 20.00’da gerçekleştirilecek.

Nihat Hatipoğlu Bileciklilerle buluşacak

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