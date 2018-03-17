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Nihat Hatipoğlu sevgisi salona sığmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 13:24 | Son Güncelleme

Bilecik’te düzenlenen ’Manevi Yönleriyle Çanakkale’ konulu söyleşide vatandaşlarla bir araya gelen İlahıyatçı Prof.

Nihat Hatipoğlu sevgisi salona sığmadı

Bilecik’te düzenlenen ’Manevi Yönleriyle Çanakkale’ konulu söyleşide vatandaşlarla bir araya gelen İlahıyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu izlemeye gelenler adeta salonu doldurup taşırdı.
Bilecik Belediyesince Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye katılan akademisyen ve İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yoğun ilgiyle karşılaştı. Söyleşi sonunda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu Bilecik’te üçüncü kez ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Belediyemiz 2018 Mart kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında akademisyen ve İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, salonu hınca hınç dolduran çok değerli hemşehrilerimizle buluştu. Şanlı tarihimizde önemli yeri olan Çanakkale Destanı ile İstiklal Marşımızın anlatıldığı programda Hafız Saffet Kur’an-ı Kerim ziyafeti sundu. Türk tarihimizin dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarımıza ve sınırlarımız içerisinde ve dışında vatanımızın bütünlüğünü koruyan Mehmetçiklerimize dualar gönderdik. Programın sonunda İstiklal Marşımızı en güzel okuyan öğrencilerimize Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu hocamızla ödüllerini takdim ettik. Salonumuzu dolduran hemşehrilerimize ve programımıza teşrif eden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise, ecdadı diyarı Bilecik’e üçüncü gelişi olduğunu kaydederek, Bilecikliler ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Yağcı, konuşmasının ardından Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na hediye takdim etti.

Nihat Hatipoğlu sevgisi salona sığmadı

Nihat Hatipoğlu sevgisi salona sığmadı

Nihat Hatipoğlu sevgisi salona sığmadı

Nihat Hatipoğlu sevgisi salona sığmadı

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