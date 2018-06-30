NİHAT ZEYBEKCİ: HEDEFİMİZ AKTİF İHRACATÇIMIZIN SAYISINI YÜZDE YÜZE ÇIKARMAK

* Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Hedefimiz, aktif ihracatçımızın sayısını yüzde 100'e çıkarmak. Çünkü biliyoruz ki, ihracatçılarımızın ve ihracatımızın şu anda gelmiş olduğu nokta ile artık yeni şeyler söylemek lazım" dedi.

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Güven USTA İstanbul DHA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25'inci Olağan Genel Kurulu ve 2017 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni Başbakan Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve ihracat sektörü temsilcilerinin katılımı ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Genel kurulda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti tarihinin son Başbakanı, Türkiye Cumhuriyet tarihinin son Ekonomi Bakanı ve son diğer bakanlarımız da Gümrük ve Ticaret Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak sonlar var. Ne mutlu bize ki, gözümüz arkada kalmadan da bayrağımızı devrederek bundan sonraki arkadaşlarımızın yanında bir süre koşmaya devam ederek bir ihracatçı olmaya da devam edeceğiz" dedi.