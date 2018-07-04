Nijer’de Boko Haram üyeleri yargılanmaya başladı

Batı Afrika ülkesi Nijer’de terör örgütü Boko Haram mensubu yaklaşık bin kişinin yargılandığı davaların görülmesine başlandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, örgütün faaliyet gösterdiği ülkenin güneydoğusundaki Diffa şehrinde ilk defa örgüt üyesi yaklaşık bin kişinin yargılanmasına Yüksek Mahkemedeki açık duruşmayla başlandı.

Duruşmaya, aralarında yargılanan kişilerin yakınlarının da olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2015-2017 yılları arasında Boko Haram’ın düzenlediği 244 saldırıda 582 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın ülkede 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de eylemler düzenliyor.

Boko Haram’ın, geçen hafta Diffa bölgesinde düzenlediği saldırıda 10 Nijer askeri hayatını kaybetmişti.

