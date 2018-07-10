Nijer'de Boko Haram üyelerinin yargılanması

Batı Afrika ülkesi Nijer'de terör örgütü Boko Haram mensuplarının yargılandığı davada 17 kişi 2 ile 7 yıl hapse mahkum edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, örgütün faaliyet gösterdiği ülkenin güneydoğusundaki Diffa kentinde, geçen hafta Yüksek Mahkemede görülmeye başlanan davada ilk karar verildi.

Mahkeme, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 17 kişiyi 2 ile 7 yıl hapse mahkum etti, 22 kişinin serbest bırakılmasına hükmetti. 4 kişi hakkındaki karar ise 11 Ekim'e ertelendi.

Örgüt üyesi çok sayıda kişinin yargılanmasına ilk kez geçen hafta açık duruşmayla başlanmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2015-2017 yılları arasında Boko Haram'ın Nijer'de düzenlediği 244 saldırıda 582 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın ülkede 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri nedeniyle 20 bin dolayında kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de eylemler düzenliyor.

