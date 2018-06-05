Nijer'de eş zamanlı 3 intihar saldırısı: 9 ölü

Nijer'de eş zamanlı 3 intihar saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, gece geç saatlerde ülkenin güneybatısındaki Nijerya sınırına yakın Diffa'daki farklı noktalarda 2'si kadın 3 intihar eylemcisi üzerlerindeki bombaları patlattı.
Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi. Yerel bir yetkili, saldırılardan birisinin bölgedeki bir Kur'an kursu binasına yapıldığını ifade etti.
Bölgedeki intihar saldırılarının Boko Haram terör örgütü tarafından yapıldığı belirtiliyor. Saldırıların Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Yussuf'un Avrupa turnesine başladığı günlere denk gelmesi ise dikkati çekti.
Yussuf, mevkidaşı Emmanuel Macron ile Paris'teki görüşmesinde, "ülkedeki terörist saldırıları bitirmekte kararlı olduğunu" açıklamıştı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın ülkede 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de eylemler düzenliyor.
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