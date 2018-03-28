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Nijer'de finans yasasını protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 01:01 | Son Güncelleme

Ülkede, Kasım 2017'de kabul edilen finans yasasına karşı yapılan izinsiz gösterilerde tutuklanan 23 kişi yargı karşısına çıktı - Mahkeme, yasa karşıtı kişileri yayına çıkardığı ve şiddeti tetiklediği gerekçesiyle Labari TV'nin kapatılmasını kararlaştırdı

NİAMEY (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijer'de, 2018 finans yasasına karşı yapılan gösterilerde gözaltına alınan ve aralarında üst düzey temsilcilerin de bulunduğu 23 kişi yargı karşısına çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, hükümet tarafından Kasım 2017'de kabul edilen yasa "antisosyal" şartlar taşıdığı gerekçesiyle başkent Niamey'de yine protesto edildi.

Aralarında hukukçu, finans kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının liderleri ile aktivistlerin bulunduğu 23 kişi "izinsiz gösterilere katıldıkları ve protestolar esnasında mülklere zarar verdikleri" gerekçesiyle Niyamey Yüksek Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, yasa karşıtı kişileri yayına çıkardığı ve şiddeti tetiklediği gerekçesiyle özel televizyon kanalı Labari TV'nin kapatılmasına hükmetti.

Uluslararası Af Örgütü Batı Afrika Araştırmacısı Gaetan Mootoo, polisin göstericilere şiddet uygulayarak protesto özgürlüğünü kısıtladığını iddia etti.

Mootoo, göstericilere yönelik müdahalenin halihazırdaki gerginliği iyice kızıştıracağına dikkati çekerek mahkemeden tutukluların serbest bırakmasını talep etti.

Öte yandan İnsan hakları İzleme Örgütü (HRW) hükümete itidal çağrısında bulundu.

- 2018 finans yasası

Nijer'de 2018 finans yasası, konut alımı, taşıt vergisi ve kira konusunda yeni düzenlemeleri kapsıyor.

Ayrıca elektrik tüketim miktarının artışına göre tüketicilerin yüzde 8 ile 48 arasında ek ücret ödemesi hükmü yasada yer alıyor.

Ülkede barajların ve elektirik altyapısının yetersiz olması nedeniyle sık sık elektrik sıkıntısı yaşanıyor.

Düzenlemeleri protesto etmek amacıyla ekim ayından bu yana zaman zaman gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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