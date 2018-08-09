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Nijer'de sel: 22 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 20:02 | Son Güncelleme

Ülkede Temmuz ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 22 kişi hayatını kaybetti

Nijer'de Temmuz ayından bu yana etkili olan mevsimsel yağışların yol açtığı taşkınlarda 22 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijer İnsani Kriz ve Felaket Yönetimi Bakanı Laouan Magadji, devlet televizyonunda, Nijer'de etkili olan şiddetli mevsimsel yağışların 1 Temmuz- 6 Ağustos bilançosunu açıkladı.

Magadji, bu sürede yağışların sebep olduğu sel ve su taşkınlarında 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 131 evin yıkıldığını, 3 bin 902 hektar ekili alanın da zarar gördüğünü belirtti.

Toplamda 49 bin 845 kişinin yağışlardan etkilendiğini aktaran Bakan Magadji, sadece başkent Niamey'de 2 bin kişinin evsiz kaldığını kaydetti.

Ülkede geçen yıl şiddetli yağışların neden olduğu sellerden 206 bin kişi etkilenmiş, 56 kişi de yaşamını yitirmişti.

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