Nijer'deki organ nakli yasağı yüzünden küçük Surac gözüne kavuşamıyor

ALAATTİN DOĞRU - Türk doktorların başarılı katarakt ameliyatı sayesinde bir gözü görmeye başlayan Nijerli İbrahim Surac, geçirdiği travma nedeniyle korneası zarar gören diğer gözüne kavuşmak için önündeki yasal engelin kalkmasını bekliyor. Gönüllüler Derneği ile Nijer'e giden Türk doktorlar, Afrika Körlükle Mücadele Projesi (AFAP) kapsamında İslam Kalkınma Bankası (İKB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteklediği "Bir Milyon Katarakt Ameliyatı" projesiyle görmeyen gözlere umut ışığı oluyor. Katarakt olan gözüne, ultrasonik dalga gücü kullanılarak (FAKO tekniği) yapılan başarılı ameliyat sonrasında görme yetisine kavuşan 4 yaşındaki İbrahim Surac, organ naklinin ülkede dinen uygun görülmemesi ve hukuken yasak olması nedeniyle korneası bozulan diğer gözünden ameliyat olamıyor. Bir gözüne kavuşmanın sevincini, diğer gözünden ameliyat olamamanın hüznünü bir arada yaşayan Surac, yurt dışından ithal kornea getirildiği takdirde proje kapsamında diğer gözünden de ameliyat olabilecek.

- "Yasa çıkarsa Türk doktorları ameliyat için hazır" Gönüllüler Derneği ile Nijer'e giden göz uzmanı Doktor Turgut Özcan, Surac'ın yasal engele takılan ameliyatına ilişkin süreci AA muhabiriyle paylaştı. Organ nakli konusunda yasal düzenlemesi olmayan birçok Afrika ülkesinde, diken batması başta olmak üzere kornea hasarı nedeniyle göremeyen binlerce hastanın ameliyat olmayı beklediğini belirten Özcan, "Yasa çıkarsa Türk doktorları hem organ nakli yapmak hem de Afrikalı doktorları eğitmek için hazır bekliyor." dedi. Özcan, yasal engel aşıldığı takdirde Surac gibi gözlerinde kornea sorunu nedeniyle göremeyen binlerce çocuk ve erişkinin sağlığına kavuşabileceğine dikkati çekerek, "Organ nakli yeni ölen bir kişinin korneası alınarak yapılıyor. Bunun için yasal düzenleme lazım, devletin izni gerekiyor. Bazı ülkelerde kornea nakli için ölen kişinin ailesinden izin almak yetiyor." diye konuştu. - Binlerce kişiyi Türk doktorlar muayene etti Surac'ın bir gözünü ameliyat eden Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Genç de 21 Temmuz'dan bu yana ülkenin güneyindeki Tessaoua ve Aguie kentlerinde "Gönüllüler" olarak Aguie Belediye Başkanı Mustafa Barazaki dahil binlerce kişiyi ücretsiz muayene ettiklerini söyledi.