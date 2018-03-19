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Nijerya, Afrika serbest ticaret anlaşmasını imzalamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 02:09 | Son Güncelleme

Nijerya Devlet Başkanı Buhari, Kigali'de imzalanacak anlaşma zirvesini katılmayacak

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin, Rwanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenecek olan Afrika serbest ticaret anlaşmasına katılamayacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tope Elias-Fatile yaptığı açıklamada, ülkede birçok işçi sendikası tarafından yapılan protestolar sonucu Buhari'nin Afrika serbest ticaret anlaşmasını imzalamayacağını belirtti.

Elias-Fatile, "Devlet Başkanı Buhari, 21 Mart'ta Rwanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenecek olan Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (ACFTA) imza zirvesine katılmamak üzere yolculuğunu iptal etti." ifadelerini kullandı.

Elias-Fatile, Buhari'nin imza zirvesine katılmak yerine Nijerya'da bulunan hissedarlarla bir araya geleceğini kaydetti.

Nijerya federal kabinesi kurulu, geçen hafta bu anlaşmanın imzanlanmasını onaylayarak, bu anlaşma ile ülkenin ekonomisinin gelişmesi konusunda yardımcı olacağını savunmuştu.

Öte yandan Ticaret ve Yatırım Bakanı Okechukwu Enelamah, anlaşmanın imzalanmasına karşı çıkarak, "Bu anlaşmayı imzalamadan önce ülkede bulunan hissedarlarla görüşmek gerekiyor." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika serbest ticaret Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari

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