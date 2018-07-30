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Nijerya asıllı İtalyan milli sporcuya saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 16:09 | Son Güncelleme

Nijerya asıllı İtalyan milli disk atıcı Daisy Osakue, bir araçtan atılan yumurtayla gözünden yaralandı - Ameliyat edilmesi gereken Osakue'nin, 6-12 Ağustos'ta Almanya'da düzenlenecek 2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılamama riski bulunuyor

Nijerya asıllı İtalyan milli disk atıcısı Daisy Osakue, Torino kentinde uğradığı saldırıda gözünden yaralandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak Torino'da doğan ve 23 yaş altı kadınlar disk atmada İtalya rekorunu elinde bulunduran sporcu, gece saatlerinde saldırıya uğradı. Yoldan geçen bir arabadan, 22 yaşındaki Osakue'nin yüzüne yumurta fırlatıldı.

Göz hastanesine kaldırılan Osakue'nin korneasından yaralandığı ve yumurta kabuğu parçasının çıkarılması için ameliyat edilmesi gerektiği belirtildi.

Sporcunun 6-12 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek 2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılamama riski bulunduğu ifade edildi.

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- Jandarmaya göre "ırkçı saik yok"

Jandarma kaynakları, olayın ırkçı saikle yapıldığını düşünmediklerini, "son birkaç gündür aynı marka ve model arabadan yoldan geçenlere yumurta atıldığıyla ilgili başka şikayetlerin de olduğunu" açıkladı.

Ancak İtalya'da özellikle son aylarda yaşanan ırkçı saldırıların sayısında artış görülüyor. Muhalefetteki sol görüşlü Demokrat Parti (PD), bu saldırılardaki artışa, hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin göçmenlerle ilgili sert ifadeleri ile politikasını sebep gösteriyor.

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2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası Daisy Osakue disk atma ırkçı saldırı nijerya saldırı sporcu

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