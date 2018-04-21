HABER

Nijerya hükümeti Boko Haram'ı bitirmekte kararlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 02:33 | Son Güncelleme

Hükümet, ülkenin kuzeydoğusunda ve Çad Havzası'nda faaliyet gösteren örgütü tamamen yok etmek için 4 ay sürmesi planlanan yeni bir operasyon yürütüyor

Nijerya hükümeti, ülkenin kuzeydoğusunda ve Çad Gölü Havzası'nda etkin olan Boko Haram terör örgütünü yok etmek için yeni bir operasyon başlattı.

Ordu Eğitim ve Operasyon Şefi Tümgeneral David Ahmadu, yaptığı açıklamada, örgütün yoğun olarak faaliyet gösterdiği Borno eyaleti ve Çad Gölü Havzası'nda yeni bir operasyon başlatıldığını belirtti.

Ahmadu, 4 ay sürmesi planlanan operasyon kapsamında Borno eyaletinde 6 tugayın ve diğer askeri güçlerin konuşlandırıldığını duyurdu.

Nijerya ordusunun, ülkenin kuzeydoğusundaki operasyonun taktik, teknik ve prosedürlerinin değiştirilmesini uygun gördüğünü aktaran Ahmadu, "Buna göre, 2018'deki Nijerya Ordu Günü kutlamaları çerçevesinde kuzeydoğu bölgelerinde operasyon başlatıldı." ifadesini kullandı.

Ahmadu, operasyonla Çad Gölü Havzası'nda bulunan örgütün üyelerinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Boko Haram'ın kamplarının yok edileceği ve örgütün elindeki sivillerin de kurtarılmasının kolaylaştırılacağı bilgisini paylaşan Ahmadu açıklamasında, "Bu operasyonun amacı, örgütün üyelerini tamamen yok etmektir. Ayrıca, bölgedeki yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmelerini sağlayacak." ifadelerine yer verdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Canan Karatay yine ezber bozdu!Canan Karatay yine ezber bozdu!
Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladıCumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçlarıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boko haram Çad Gölü Havzası nijerya

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

DJ Avicii ölü bulundu!

DJ Avicii ölü bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Definecilerin büyük hüsranı

Definecilerin büyük hüsranı

Yolcu otobüsü yoldan çıktı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü yoldan çıktı: Çok sayıda yaralı var

Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın öldürülme anı saniye saniye kamerada

Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın öldürülme anı saniye saniye kamerada

PKK'ya darbe üstüne darbe!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

Ardahan'da akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi! Otomobilin motoruna dana sokmaya çalıştılar!

Ardahan'da akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi! Otomobilin motoruna dana sokmaya çalıştılar!

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.