HABER

Nijerya ilaç sektöründe tamamen yurt dışına bağımlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 17:34 | Son Güncelleme

Nijerya kullandığı ilaçların yüzde 75'ini yurt dışından alırken, üretmeye çalıştığı kalan yüzde 25'lik kısmın malzemelerini de yine yurt dışından tedarik ediyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, kullanılan ilaçların yüzde 75'inin yurt dışından geldiği bildirildi.

Endüstri Eczacıları Birliği Başkanı Ignatius Anukwu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede kullanılan ilaçların yüzde 75'inin ithal edildiğini belirtti.

Nijerya'da üretilen ilaçların yüzde 25'inin malzemelerinin de yurt dışından alındığını kaydeden Anukwu, ülkede üretilen ilaçlara sadece su katıldığını söyledi.

Anukwu, "İlaçların üretim ortamları yeterince iyi değil ve hükümetin ilaçları güvence altına alacak politikaları yürürlüğe koyması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Anukwu, ülkedeki ilaç sektörünün yıllık gelirinin 800 milyon dolar ile 2 milyar dolar arasında olduğunu kaydetti.

'Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak''Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak'
Bugüne kadarki en büyük tatbikat: Körfez kalkanıBugüne kadarki en büyük tatbikat: Körfez kalkanı
İstanbul'da kimyasal paniği!İstanbul'da kimyasal paniği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilaç nijerya

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'ın başına gelen görünmez kaza

Erdoğan'ın başına gelen görünmez kaza

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

Son dakika! AB Komisyonu ilerleme raporunu açıkladı

Son dakika! AB Komisyonu ilerleme raporunu açıkladı

6. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenlikleri başladı

6. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenlikleri başladı

23 Nisan coşkusu şimdiden başladı!

23 Nisan coşkusu şimdiden başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.