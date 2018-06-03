Nijerya ve Kamerun askerlerinden Boko Haram'a ortak operasyon

ABUAJ (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Boko Haram örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda en az 10 örgüt üyesi öldürüldü.
Lafiya Dole Operasyonu Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Albay Onyema Nwachukwu, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, en az 10 örgüt üyesinin öldürüldüğünü belirtti.
Nijerya ve Kamerun askerleri tarafından düzenlenen ortak operasyon ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde yapıldı.
Boko Haram örgütü üyelerine düzenlenen operasyonda örgüt mensuplarının kullandığı çok sayıda at ve silahın da ele geçirildiği bildirildi.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı. Terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmıştı.
Denizli Tugay Komutanlığı'nda askerler yemekten zehirlendi: Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı
Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Kendini AK Parti otobüsünün önüne atan kadını, 3 kişi karga tulumba kenara çekti
Bu kavunların tanesi 70 bin TL!
Anne vahşetinde kan donduran detay!
Trafikte böyle gezdi! Gören şaştı kaldı
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'
Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum