Nijerya ve Liberyalı Müslümanlar ilk teravihte Filistinlileri unutmadı

Batı Afrika ülkeleri Nijerya ve Liberya'da Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazlarında Filistin ve Gazze'deki Müslümanlar için dua etti.
Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Annoor Camisi'nde teravih namazı için bir araya gelen yüzlerce Müslüman, Filistin ve Gazze'deki mazlumların İsrail zulmünden kurtulması için ellerini semaya açtı.
Caminin imamlarından Abdallah Ahmad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ibadethanede teravih namazlarının 8 imam tarafından kıldırıldığını söyledi.
Ramazan için camide otopark, su dağıtımı, güvenlik gibi işleri yerine getirmek üzere 150 gönüllünün bulunduğunu belirten Ahmad, ayrıca kurdukları küçük klinikte de gönüllülerin çalıştığını ifade etti.
"Ramazan boyunca mazlumları unutmayacağız." diyen Ahmad, ramazanın bereketli ve sevap kazanma ayı olduğunu sözlerine ekledi.
- Liberyalı Müslümanlar da Gazzeliler için duada
Liberya'daki merkez camide bir araya gelen Müslümanlar da Gazze halkının kurtuluşa ermesi için dua etti.
Cami imamı Abubakar Mory Sumaworo, yaptığı açıklamada, bu mübarek ramazan ayında tüm ümmet için dua edilmesi gerektiğini vurguladı.
Allah'a daha yakın olmak için bu ayda hayır işleri yapılması gerektiğini anlatan Sumaworo, "Bu ayda yoksullara ve yetimlere yardım etmeliyiz." diye konuştu.
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