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Nijerya'da 19 kişi kolera nedeniyle öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 13:45 | Son Güncelleme

Nijerya'da 19 kişi kolera nedeniyle öldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgını nedeniyle en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Nijer eyaletindeki kolera salgınında 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 65 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Halkın salgın nedeniyle panik yaşadığı bölgedeki yetkililer, belirtiler ortaya çıktığında hastanelere başvurulması tavsiyesinde bulundu.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili bir biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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kolera

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