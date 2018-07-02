Nijerya'da 32 Boko Haram üyesi teslim oldu

Nijerya'nın kuzeydoğusunda 32 Boko Haram üyesinin teslim olduğu bildirildi.

Nijerya ordusu adına yazılı açıklama yapan Tuğgeneral Texas Chukwu, askeri birliklerin Borno eyaletinin farklı noktalarında düzenlediği operasyonda örgütün 32 üyesinin teslim olduğunu belirtti.

Chukwu, operasyonda örgüt üyelerine ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini kaydetti.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

