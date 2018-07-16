Nijerya'da 600 askerin kaçırıldığı iddiası

Nijerya ordusu, yaklaşık 600 askerin Boko Haram örgütü tarafından kaçırıldığına dair iddiaları yalanladı.
Nijerya Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Texas Chukwu, hafta sonu ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Bama bölgesinde ordu birlikleri ile Boko Haram üyeleri arasında çatışmalar çıktığını belirtti.
Chukwu, "Çatışmalar sırasında Boko Haram tarafından 600'den fazla asker ve orduya ait 8 aracın kaçırdığını iddiası doğru değildir. Çatışmalarda sadece 2 asker yaralandı." dedi.
Çatışmalarda 22 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Chukwu, çok sayıda örgüt üyesinin de yaralandığını söyledi.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.
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