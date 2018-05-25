Nijerya'da Afrika Günü kutlaması

Afrika'nın kalkınması ve bağımsızlığı için mücadele eden sembol isimler Nijerya'daki "Afrika Günü" kutlamaları çerçevesinde anıldı.

Pan-Afrikanizm Derneğince düzenlenen "Üçlü Aktivizm" başlıklı konferansta, Güney Afrika'da ırkçı Apartheid rejimiyle mücadelenin sembol isimlerinden ve ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın eski eşi Winnie Madikizela-Mandela, Pan-Afrikanizm Genel Sekreteri Nijeryalı Tajudeen Abdul-Raheem ve eski Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanı Tony Momoh anıldı.

Nijerya'daki Pan-Afrikanizm Derneği Başkanı Prof. Okello Oculi, konferansın açılış konuşmasında, sömürgecilik döneminden sonra Afrika'nın bağımsızlığı ve yükselişi için Madikizela-Mandela, Abdul-Raheem ve Momoh'un çok önemli rol oynadıklarına dikkati çekti.

Madikizela-Mandela'nın, Nelson Mandela ile 39 yıl evli kaldığını anımsatan Oculi, Mandela hapisteyken onun adına Apartheid rejimin sona ermesi için ilk mücadele veren kişi olduğunu ifade etti.

Oculi, "Madikizela-Mandela ölmüş olsa da kalbimizde olacak ve Afrikalılar için her zaman önemli bir figür olarak kalacak." dedi.

Abdul-Raheem'in Pan-Afrikanizm'e olan sevgisi için "Afrika için Adalet" platformu kurduğunu anımsatan Oculi, "Abdul-Raheem, 'Afrikalılara acı çektirme, organize et' hareketini getirdi." diye konuştu.

Eski Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanı Momoh'nun Afrika için mücadele verdiğinin altını çizen Oculi, "Momoh'dan öğreneceğimiz çok şey var, onun yeri Nijerya ve Afrika için ayrıdır." ifadesini kullandı.

