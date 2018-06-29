Nijerya'da akaryakıt tankeri faciası

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde akaryakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucunda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı (SEMA) Genel Müdürü Adesina Tiamiyu, basına yaptığı açıklamada, Lagos-Ibadan karayolunda 33 ton akaryakıt taşıyan tankerin otomobil ile çarpıştığını, tankerin patlamasının ardından çıkan yangında 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların tedavi altında olduğunu aktaran Tiamiyu, yangının çevreye sıçraması sonucunda en az 50 aracın yandığını bildirdi.
Tiamiyu, bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildiğini, durumun şu anda kontrol altında olduğunu ifade etti.
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