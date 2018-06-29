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Nijerya'da akaryakıt tankeri faciası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 00:49 | Son Güncelleme

Akaryakıt tankerinin otomobil ile çarpışması sonucu 9 kişi öldü - Patlamanın ardından çıkan yangında en az 50 araç yandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde akaryakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucunda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı (SEMA) Genel Müdürü Adesina Tiamiyu, basına yaptığı açıklamada, Lagos-Ibadan karayolunda 33 ton akaryakıt taşıyan tankerin otomobil ile çarpıştığını, tankerin patlamasının ardından çıkan yangında 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların tedavi altında olduğunu aktaran Tiamiyu, yangının çevreye sıçraması sonucunda en az 50 aracın yandığını bildirdi.

Tiamiyu, bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildiğini, durumun şu anda kontrol altında olduğunu ifade etti.

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