Nijerya'da başörtülü avukat adayına baro töreni izni

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen yıl baro törenine alınmayan başörtülü avukat adayının, bu sene törene alınacağı bildirildi.
Nijerya Müslüman Avukatlar Birliği Başkanı Prof. Kamal Dawud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene başörtülü olduğu gerekçesiyle baro törenine alınmayan avukat adayı Firdaus Amasa'nın, bu sene törene katılacağını belirtti.
Prof. Dawud, "Bugün Amasa'nın durumuna çözüm bulmak için baro üyeleri ile bir araya geldik. Uzun bir görüşmeden sonra Amasa'nın baro törenine başörtülü olarak katılması kararı alındı." dedi.
Kararın büyük bir başarı olduğunun altını çizen Dawud, din özgürlüğünün anayasada yer alan bir hak olduğunu kaydetti.
Nijerya'da Hukuk Eğitimi Konseyi, Ilorin Üniversitesi mezunu avukat adayı Firdaus Amasa'nın, başörtülü olduğu gerekçesiyle başkent Abuja'da 14 Aralık 2017'de düzenlenen baroya kayıt törenine girmesine izin vermemişti.
İnsan hakları örgütleri, Amasa'nın uğradığı haksızlık nedeniyle ülke genelinde eylemler düzenlemişti.
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