Nijerya'da bayram kutlamalarına bombalı saldırı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno Eyaleti'nde Ramazan Bayramı kutlamalarını hedef alan bombalı saldırılarda 20 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı.

Eyaletin Polis Müdürü Damian Chukwu, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı kutlamaları sırasında, Eyaletin Damboa bölgesinde düzenlenen saldırılarda 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırılarda 48 kişinin de yaralandığı ve yaralıların bölgedeki hastahaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Nijerya polisi saldırganların 6 kişi olduğunu açıklarken, bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiğini kaydetti.

Henüz saldırıyı üstlenen olmazken Boko Haram örgütünden şüpheleniliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de eylemler düzenliyor. Örgütün Çad Gölü havzasındaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

