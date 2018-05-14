Nijerya'da Biafra Yerli Halkları örgütüne operasyon

Nijerya'da "terörist örgüt" ilan edilen Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) lideri Nnamdi Kanu'nun evine düzenlenen operasyonda 21 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre Abia eyalet polisi, Afara Ukwu bölgesindeki IPOB lideri Kanu'nun evine operasyon düzenlendiğini ve operasyonda 21 kişi tutuklandığını açıkladı.

IPOB'nin medya sorumlusu Emma Powerful, yaptığı açıklamada tutuklanan 21 kişinin suçunun, ortadan kaybolan IPOB liderinin dönmesi için dua etmek olduğunu belirtti.

Powerful, "Nijerya'da dini inançlara karşı yapılan vahşi eylemleri durdurmak amacıyla ABD Büyükelçiliği başta olmak üzere ve tüm uluslararası kurum ve kuruluşları çağırıyoruz." dedi

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. IPOB, haksız muameleye uğradıklarını gerekçe göstererek Igbo etnik grubu merkezli bir devlet kurmak istiyor.

IPOB lideri Nnamdi Kanu, 11 Eylül'de askeri birlikler tarafından evine düzenlenen baskının ardından kaybolmuştu.

