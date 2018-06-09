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Nijerya'da bir yılda 320 kişi fidye için kaçırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 16:22 | Son Güncelleme

Nijerya'da bir yılda 320 kişi fidye için kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da son bir yılda 320 kişi fidye için silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bir yılda ülkenin 36 eyaletinde toplam 320 kişi fidye için alıkonuldu.

Ülke genelinde bu eylemlere en çok 180 kişinin kaçırıldığı Kaduna eyaletinde rastlandı. Ayrıca Rivers eyaletinde 61, Nijer eyaletinde 37, Ondo ve Cross Rivers eyaletlerinde de 21'er kişi kaçırıldı.

Kaduna yolunda medyana gelen olayda 24 saat içinde 42 yolcu kaçırılmış ve serbest bırakılmaları için fidye istenmişti.

Cross River eyaletinde ise doktorlar, iki meslektaşının fidye için kimliği belirsiz kişilerce kaçırılması sonrası süresiz grev kararı almıştı.

Genellikle yol güzergahlarında yaşanan olaylarda doktorlar, yabancı işçiler, üst düzey bürokratlar, varlıklı aileler ve kadınlar hedef alınıyor.

Nijerya'nın birçok eyaletinde adam kaçıranlar idamla yargılansa da fidye amacıyla yapılan bu eylemlerin önüne geçilemiyor.

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Anahtar Kelimeler:
fidye

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