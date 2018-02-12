HABER

Nijerya'da Boko Haram davası

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 19:44 | Son Güncelleme

Nijerya'da Boko Haram davası

Nijerya'da, Boko Haram'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin yargılanmasına başlandığı bildirildi.

Nijerya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Boko Haram üyesi olduğu şüphesiyle yaklaşık bin kişinin ülkenin kuzeydoğusundaki Borno Eyaleti'nde ordu tarafından yürütülen operasyonlarda gözaltına alındığı, Nijer Eyaleti'nde kurulan Federal Yüksek Mahkemede yargılandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin yargılamalar sonunda serbest kalması durumunda, rehabilitasyon ve topluma kazandırma programına alınacağı ifade edildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı. Terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boko haram nijerya

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Serdar Turgut yazdı: İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı hazırladığı ordu

Serdar Turgut yazdı: İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı hazırladığı ordu

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dicle Elektrik borçlu çiftçilerin elektriğini kesiyor

Dicle Elektrik borçlu çiftçilerin elektriğini kesiyor

Karabacak: “Biz bir ve bütünüz”

Karabacak: “Biz bir ve bütünüz”

Gazeteci işyerinde unutulan 36 bin TL’yi sahibine teslim etti

Gazeteci işyerinde unutulan 36 bin TL’yi sahibine teslim etti

Tekirdağ’da sağanak yağış mahalle yolunu ulaşıma kapattı

Tekirdağ’da sağanak yağış mahalle yolunu ulaşıma kapattı

Başkan Kocaoğlu ve 128 meclis üyesi yargılandığı davada beraat etti

Başkan Kocaoğlu ve 128 meclis üyesi yargılandığı davada beraat etti

Kimsesiz çocuklardan Mehmetçiğe sevgi mektupları

Kimsesiz çocuklardan Mehmetçiğe sevgi mektupları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.