Nijerya'da Boko Haram davası

Nijerya'da, Boko Haram'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin yargılanmasına başlandığı bildirildi.
Nijerya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Boko Haram üyesi olduğu şüphesiyle yaklaşık bin kişinin ülkenin kuzeydoğusundaki Borno Eyaleti'nde ordu tarafından yürütülen operasyonlarda gözaltına alındığı, Nijer Eyaleti'nde kurulan Federal Yüksek Mahkemede yargılandığı belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerin yargılamalar sonunda serbest kalması durumunda, rehabilitasyon ve topluma kazandırma programına alınacağı ifade edildi.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı. Terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmıştı.
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