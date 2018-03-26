Nijerya'da Boko Haram ile mücadele

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısına Boko Haram terör örgütü ile mücadele kapsamında binden fazla güvenlik personeli sevk edildi.

Katsina Teyakkuz Grup koordinatörü Alhaji Abba Mainayara, basına yaptığı açıklamada, Katsina eyaletine örgüt ile mücadele etmek için bin 200 güvenlik personelinin sevk edildiğini duyurdu.

Mainayara, eyalet sakinlerinin can ve mal güvenliğini sağlamakla sorumlu olduklarını ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri yapmaya başlayan Boko Haram, 17 bin kişinin ölümüne neden oldu.

Çok sayıda askerin kaçırılmasından da sorumlu tutulan ve geçen yıldan bu yana eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydıran örgüt, son günlerde saldırılarının sayısını artırdı.