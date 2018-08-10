HABER

Nijerya'da Boko Haram ile mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 01:55 | Son Güncelleme

Borno eyaletinde düzenlenen operasyonda örgüt üyesi 7 kişi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 7 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Lafiya Dole Operasyonu Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Albay Onyema Nwachukwu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Borno eyaletinin Guzamala bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Nwachukwu, operasyonda örgüt üyesi 7 kişinin öldürüldüğünü, çok sayıda militanın da yaralı halde kaçtığını ifade etti.

Öte yandan örgütün, Garunda köyündeki askeri kontrol noktasına düzenlediği saldırıda çok sayıda askerin hayatını kaybettiğini belirtildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

PARTNERBakanlık uyardı: 14 bin çocuk ölebilirBakanlık uyardı: 14 bin çocuk ölebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deCumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların dolarları varsa bizim de halkımız var, Allah'ımız varCumhurbaşkanı Erdoğan: Onların dolarları varsa bizim de halkımız var, Allah'ımız var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boko haram nijerya

En Çok Okunan Haberler

ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor

ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Denizli’de mahalleliler ile Suriyeliler arasında tehlikeli gerginlik

Denizli’de mahalleliler ile Suriyeliler arasında tehlikeli gerginlik

İstanbul Bebek'teki ünlü nargile kafeye silahlı saldırı

İstanbul Bebek'teki ünlü nargile kafeye silahlı saldırı

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Cuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları

Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.