HABER

Nijerya'da Boko Haram operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 13:51 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Operasyonda 700 rehine örgütün elinden kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde, terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonlarda 700 rehinenin kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, ülkenin kuzeyindeki Borno eyaletine bağlı Monguno kentinde Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda 700 kişi kurtarıldı.

Nijerya ordusu adına açıklama yapan Albay Timothy Antigha, Monguno'da 242 askerin katıldığı operasyonda kurtarılanlar arasında kadın ve çocukların bulunduğunu belirtti.

Antigha, Boko Haram üyelerinin, kaçırdığı insanları zorla tarlalarda çalıştırdığını, bazı kadınlara tecavüz ettiklerini ve bu nedenle kurtarılan iki kadının hastanede doğum yaptığını aktardı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bine yakın kişinin ölmesine neden oldu. Örgüt, geçen yıldan beri komşu ülkeler Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'i de hedef aldı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paraları nereye kaçırdıkları belli oldu!

Paraları nereye kaçırdıkları belli oldu!

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Abdullah Gül için bomba sözler: Gül Erdoğan’ın karşısında aday mı olacak?

Abdullah Gül için bomba sözler: Gül Erdoğan’ın karşısında aday mı olacak?

Sarma sigara içenleri üzecek zam

Sarma sigara içenleri üzecek zam

2018'de kaç gün resmi tatil var?

2018'de kaç gün resmi tatil var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP’li Aksünger: Zarrab davasında 10 milyar dolar ceza verilecek

CHP’li Aksünger: Zarrab davasında 10 milyar dolar ceza verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslan yavruları için hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslan yavruları için hazırlıklar başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Abdullah Gül yorumu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Abdullah Gül yorumu

Son dakika: Mahkeme karar verdi! Demirtaş, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Son dakika: Mahkeme karar verdi! Demirtaş, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Başbakan Yıldırım, Deniz Baykal'ı telefonla aradı

Başbakan Yıldırım, Deniz Baykal'ı telefonla aradı

Son dakika! Türkiye ile İran arasında kritik görüşme

Son dakika! Türkiye ile İran arasında kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.