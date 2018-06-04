Nijerya'da Boko Haram operasyonu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde, terör örgütü Boko Haram'a yönelik olarak düzenlenen operasyonda 148 rehinenin kurtarıldığı belirtildi.
Nijerya Haber Ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Borno eyaletine bağlı Bama kentinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendi.
Lafiya Dole Operasyonu Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Albay Onyema Nwachukwu, Monguno'da 21 askerin katıldığı operasyonda 58'i kadın, 15'i erkek ve 75'i çocuk 148 kişinin kurtarıldığını belirtti.
Nwachukwu, Boko Haram üyelerinin, kaçırdığı insanları zorla tarlalarda çalıştırdığını, bazı kadınlara tecavüz ettiklerini ve bu nedenle kurtarılanların arasındaki 2 genç kızın hamile olduğunu ifade etti.
Nijerya'da 2000'li yılların başından itibaren varlık gösteren Boko Haram, örgütün lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.
Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.
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