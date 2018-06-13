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Nijerya'da Boko Haram operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 00:31 | Son Güncelleme

Nijerya'nın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda Boko Haram örgütü üyesi 23 kişi etkisiz hale getirildi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Boko Haram örgütüne yönelik operasyonlarda en az 23 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya ordusu adına yazılı açıklama yapan Tuğgeneral Texas Chukwu, Çad Gölü bölgesinde 11 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 23 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini ve örgüte ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Chukwu, "Nijerya ordusu ve Kamerun ordusunun Boko Haram örgütüne yönelik ortak yürüttüğü operasyonlar kapsamında 23 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesinin yaralandığını aktaran Chukwu, örgüte ait silah ve motorlu taşıtların da ele geçirildiğini belirtti.

Chukwu, Çad Gölü bölgesinde düzenlenen operasyonlar sayesinde Bulakeisa, Tumbuma Babba, Abbaganaram ve Dan Baure bölgelerinin Boko Haram'dan temizlendiğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de eylemler düzenliyor. Örgütün Çad Gölü havzasındaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
boko haram

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