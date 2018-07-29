Nijerya'da Boko Haram operasyonu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Lafiya Dole Operasyonu Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Albay Onyema Nwachukwu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Monguno bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Nwachukwu, operasyonda 16 örgütün üyesi öldürüldüğünü, çok sayıda militanın da yaralı halde kaçtığını ifade etti.

Operasyonda örgüte ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini aktaran Nwachukwu, 4 sivil ve bir askerin de hafif şekilde yaralandığı kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

