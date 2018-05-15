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Nijerya'da Boko Haram saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 20:07 | Son Güncelleme

Polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Borno Koordinatörü Bashir Garba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgütün Konduga'da polis kontrol noktasında düzenlediği saldırıda 5 güvenlik mensubunun öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

Garba, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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boko haram bombalı saldırı NEMA nijerya

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