Nijerya'da Boko Haram saldırısı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Texas Chukwu, gazetecilere yaptığı açıklamada, örgütün Borno eyaletine bağlı Bita köyündeki asker noktasına bombalı saldırı düzenlediğini belirtti.

Chukwu, saldırıda 5 askerin öldüğünü, çok sayıda askerin de yaralandığını ifade ederek, yaralıların tedavi altına olduğunu kaydetti.

Saldırıdan sonra asker ile örgütün arasında çatışma çıktığını aktaran Chukwu, çatışmada çok sayıda örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

