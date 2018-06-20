HABER

Nijerya'da Boko Haram saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 15:15 | Son Güncelleme

Boko Haram militanların güvenlik güçlerine düzenlediği bombalı saldırıda 9 asker öldü, 2 asker yaralandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği bombalı saldırıda 9 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlerde, Boko Haram örgütünün Borno eyaletine bağlı Gajiram bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırısında 9 askerin öldüğü, 2 askerin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların bölgedeki hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Saldırıdan sonra askerlerle militanlar arasında çıkan çatışmada çok sayıda örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Borno eyaletinde Boko Haram terör örgütü yoğun olarak faaliyet gösteriyor. Örgütün hafta sonu Ramazan Bayramı etkinliğinde düzenlediği saldırıda 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

PARTNERSüper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...Süper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...
Şehit Piyade Onbaşı Dinç, Torbalı'da son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Onbaşı Dinç, Torbalı'da son yolculuğuna uğurlandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boko haram bombalı saldırı nijerya

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK Münbiç'te devriye attı YPG kaçtı

TSK Münbiç'te devriye attı YPG kaçtı

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet

Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası

Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası

YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Melih Gökçek için suç duyurusu

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Melih Gökçek için suç duyurusu

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.