Nijerya'da Boko Haram saldırısı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği bombalı saldırıda 9 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlerde, Boko Haram örgütünün Borno eyaletine bağlı Gajiram bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırısında 9 askerin öldüğü, 2 askerin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların bölgedeki hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Saldırıdan sonra askerlerle militanlar arasında çıkan çatışmada çok sayıda örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Borno eyaletinde Boko Haram terör örgütü yoğun olarak faaliyet gösteriyor. Örgütün hafta sonu Ramazan Bayramı etkinliğinde düzenlediği saldırıda 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

