Nijerya'da Boko Haram'la mücadele

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın "kalesi" olarak bilinen Sambisa Ormanı'na yapılan operasyonda 149 sivilin kurtarıldığı bildirildi.
Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Sambisa Ormanı'nda, Boko Haram'a karşı operasyon düzenlendi.
Ordu Sözcüsü Yardımcısı Albay Onyeama Nwachukwu, yaptığı açıklamada, operasyonda 54 kadın ve 95 çocuğun kurtarıldığını belirtti.
Kurtarılanların tedavi altında olduğunu kaydeden Nwachukwu, çok sayıda örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini, örgütün mühimmatının ele geçirildiğini söyledi.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.
Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.
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