HABER

Nijerya'da camiye intihar saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 19:21 | Son Güncelleme

Adamawa eyaletinde bir camiye düzenlenen intihar saldırısında en az 24 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın doğusundaki bir camiye düzenlenen intihar saldırısında en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Bölge Polis Sözcüsü Othman Abubakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adamawa eyaletine bağlı Yan Gwajo bölgesinde, öğlen namazı sırasında 2 intihar eylemcisinin saldırı düzenlediğini belirtti.

Abubakar, saldırılarda en az 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti.

Yaralıların bölgedeki hastaneye kaldırıldığını belirten Othman Abubakar, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede etkin durumda olan terör örgütü Boko Haram'dan şüpheleniliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon! Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!
Suudi Arabistan'da reformlar durmuyorSuudi Arabistan'da reformlar durmuyor
Prenses de cinsel saldırıya uğramış!Prenses de cinsel saldırıya uğramış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cami intihar saldırısı nijerya

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!

ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İran'dan İsrail'e sert yanıt: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız!

İran'dan İsrail'e sert yanıt: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.