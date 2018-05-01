Nijerya'da camiye intihar saldırısı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın doğusundaki bir camiye düzenlenen intihar saldırısında en az 24 kişi hayatını kaybetti.
Bölge Polis Sözcüsü Othman Abubakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adamawa eyaletine bağlı Yan Gwajo bölgesinde, öğlen namazı sırasında 2 intihar eylemcisinin saldırı düzenlediğini belirtti.
Abubakar, saldırılarda en az 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti.
Yaralıların bölgedeki hastaneye kaldırıldığını belirten Othman Abubakar, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede etkin durumda olan terör örgütü Boko Haram'dan şüpheleniliyor.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.
Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.
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