Nijerya'da çatışma: 16 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da çıkan çatışmada 16 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın kuzey batısındaki Kaduna eyaletinin polis sözcüsü Aliyu Mukhtar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyaletin Kasuwan Magani köyünde Hristiyan kızların Müslüman olduğuna ilişkin iddialar üzerine taraflar arasında çatışma çıktığını söyledi.
Çatışmada 16 kişinin öldüğünü belirten Mukhtar, yaralanan çok sayıda kişinin de bölge yakınındaki bir hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Muktar ayrıca, köyde onlarca evin ateşe verildiğini ifade ederek, olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiğini aktardı.
Çatışmaların devam etmesinden endişe duyulan köyde, bölge sakinlerinin evlerinden dışarı çıkmadıkları bildirildi.
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