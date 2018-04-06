Nijerya'da çatışma

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında askerlerle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 2 asker ile 21 kişinin öldüğü bildirildi.
Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Texas Chukwu, yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletinde çobanlar ve çiftçiler arasında devam eden çatışmanın önlemek için bölgeye gönderilen asker ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktığını belirtti. Çatışmada 2 askerin ile karşı taraftan 21 kişinin öldüğünü, çok sayıda yaralının kaçtığını ifade eden Chukwu, silahlı kişilere ait mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.
Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Kuzeydoğu Koordinatörü Süleyman Mohammed, dün yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletinde çobanlar ve çiftçiler arasında yaşanan şiddet olaylarında son bir haftada 54 kişinin öldüğünü, 71 kişinin yaralandığını belirtmişti.
Mohammed, çatışmalar nedeniyle yaklaşık 7 bin kişinin yerinden edildiğini kaydetmişti.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, bölgedeki çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Olaylarla bağlantılı olarak ayrıca, Fulani çobanlarının, Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkenin güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştıkları ileri sürülüyor.
Rusya: ABD, Asya-Pasifik’te 400 bin askerlik birlik oluşturdu
Hakkari'de askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var
FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında
Pentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum