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Nijerya'da Chibok kızları için protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 23:14 | Son Güncelleme

Nijerya'da Chibok kızları için protesto

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütünün Chibok kız öğrencilerini kaçırmasının 4'üncü yılı dolayısıyla protesto gösterisi düzenlendi.

Kız öğrencilerin kaçırılmasının 4'üncü yılında yüzlerce kişi, ülkenin Borno eyaletine bağlı Chibok kentinde topladı.

"Kızlarımızı geri getirin", "Kız kardeşlerimizi kurtarın", "Kızlar, bunları hak etmiyor" ve "Kız kardeşlerim nerede" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, hükümet aleyhine sloganlar attı.

Kaçırılan Kızıların Aileleri Başkanı Yakubu Nkeki, burada yaptığı açıklamada, örgütün elindeki kızların serbest bırakılması için hükümetin acil harekete geçmesini istedi.

Terör örgütü Boko Haram'a yakın kaynaklar, örgütün elindeki kızların 15'inin hayatta olduğunu duyurdu.

Boko Haram terör örgütü, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014 tarihinde düzenlediği baskında 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Kız öğrencilerin 57'si kısa bir süre sonra örgüt üyelerinin elinden kaçmayı başarmıştı. Güvenlik güçlerinin örgüte karşı düzenlediği operasyonlarda 105 kız öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana faaliyette bulunan, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri yapmaya başlayan Boko Haram, 17 bin kişinin ölümüne neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
boko haram Chibok nijerya

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