Nijerya'da çoban ve çiftçiler arasındaki çatışmalar

Ülkenin Benue, Kogi, Kaduna, Zamfara ve Taraba eyaletlerindeki çatışmaları önlemek için gönderilen güvenlik güçleri, 31 Mart'ta gerekçe gösterilmeden geri çekilmişti.

Zamfara eyeletine bağlı Kuru-Kuru ve Jarkuka köylerinde yaşanan çatışmalarda da 26 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Benue eyaletine bağlı Logo and Ukum bölgelerinde devam eden şiddet olaylarında 41 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Taraba Valisi Darius Ishaku, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Wukari bölgesinde yaşanan çatışmalarda 25 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, ülkenin Benue, Taraba, Zamfara eyaletlerinde güvenlik güçlerinin geri çekilmesinin ardından çobanlar ile çiftçiler arasında devam eden çatışmalarda 91 kişi öldü.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler arasında devam eden çatışmalarda 91 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerinin eyaletlerden geri çekilmesinin ardından son iki haftada, beş eyalette yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.