Nijerya'da fidye için kaçırılan 4 yabancı kurtarıldı

Nijerya'da fidye için kaçırılan 4 yabancı, polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.
Nijerya Polisinden yapılan açıklamada, operasyonda biri kadın 4 Kanada ve ABD vatandaşının kurtarıldığı belirtildi.
Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
Kurtarma operasyonu sırasında fidyecilerden ikisinin öldürüldüğü bildirildi.
Nijerya'da adam kaçırma, idamla cezalandırılıyor ancak fidye için kaçırma olaylarına sık rastlanıyor.
(AA)
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