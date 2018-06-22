Nijerya'da gazetecilik konferansı

Sosyal medyanın ortaya çıkması ve hızla gelişen yeni teknolojinin, medya sektöründeki iş ve uygulamaları derin şekilde etkilediğini belirten Buhari, "Nefret söylemi ile özgür konuşmanın buluştuğu bir dünyada iyi gazetecilik önemlidir. Sahte haberler ve asılsız araştırma raporlarının olduğu yerde iyi gazetecilik yapılamaz." dedi.

Devlet Başkanı Buhari, yaptığı konuşmada, iyi bir hükümetin desteklenmesi için gazetecilerin doğru şekilde görevlerini yapması gerektiğini söyledi.

67'ncisi düzenlenen iki günlük konferansın açılışına Devlet Başkanı Buhari'nin yanı sıra Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Mohammed, Nijerya Finans Bakanı Kemi Adeosun, Nijerya İçişleri Bakanı Abdulrahman Dambazau, Nijerya Ticaret ve Yatırım Bakanı Okey Enelamah, yetkililer ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, "Nefret söylemi ile özgür konuşmanın buluştuğu bir dünyada iyi gazetecilik önemlidir. Sahte haberler ve asılsız araştırma raporlarının olduğu yerde iyi gazetecilik yapılamaz." dedi.

IPI Direktörü Barbara Trionfi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın her yerinde gazeteciliğin saldırı ve tehdit altında olduğunu ifade ederek, "Bu saldırılar sadece siyasi değil, aynı zamanda ekonomik anlamda da gazetecilere yönelik saldırılar bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

Gazeteciler için adalet olmadığına dikkati çeken Trionfi, "Gazeteciler taciz altındadır, her gün saldırıya uğrayan gazetecilerin sayısı artıyor. Her yıl sırf işini yapıyor diye yaklaşık 80-100 gazeteci hayatını kaybediyor. Maalesef birçok kez katil tutuklanmıyor." ifadelerini kullandı.

