Nijerya'da hava kirliliğine karşı protesto

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı yollarla çıkarılan petrolden kaynaklı hava kirliği protesto edildi.

Eyaletin başkenti ve petrol tesislerinin olduğu Port Harcourt'ta bir araya gelen yüzlerce kişi, kentin ana yollarını kapatarak Valilik binasına yürüyüş düzenledi.

Protestocular, "Rivers halkı temiz ve sağlıklı çevreyi hak ediyor", "Hava kirliğini durdurun", "Hava kirliği durdurun, hayatım önemli" yazılı pankartlar taşıyarak hükümet aleyhine slogan attı.

Öte yandan Gençlik ve Çevre Savunuculuğu Merkezi Başkan Yardımcısı Fynface Fynface konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, federal hükümet, eyalet hükümeti ve ilgili kurumların iş birliğinde bölgede yaşanan hava kirliği sorununun çözülmesini talep etti.

Fynface, "Halkımız için petrol üretiminin neden olduğu siyah dumanı değil, temiz hava ve temiz çevre talep ediyoruz." dedi.

Gösteriye katılanlardan Stella Amanie de, "Port Harcourt'taki insanlar artık temiz hava alamıyorlar. Siyah parçacıklar her yeri sardı. Odalarımızdaki beyaz perdeler artık siyaha döndü. Bu yüzden biz sivil toplum olarak bölgede hava kirliliğinin artık kabul edilmez hale geldiğini bildirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bölge halkı ayrıca, parlamentonun, petrol şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin yeni düzenlemeler getirilmesini ve çevre ihlallerine karşı yaptırım uygulanmasını istedi.