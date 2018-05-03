Nijerya'da iki tanker çarpıştıktan sonra yandı: 10 ölü, 20 yaralı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Taraba eyaletinde iki tanker çarpıştıktan sonra yandı, olayda 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ağır yaralandı.
Nijerya Haber Ajansının (NAN) Polis Sözcüsü David Misal'dan aldığı bilgiye göre, Taraba eyaletine bağlı Zing bölgesinde bir pazarın yakınlarında kontrolden çıkan iki tanker çarpıştı, ardından tankerlerde yangın çıktı.
Çevreye de sıçrayan yangın sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişinin ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yangın nedeniyle tankerler kullanılamaz hale geldi, çevrede hasar oluştu.
Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye ekip sevk edildi.
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