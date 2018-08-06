Nijerya'da insan kaçakçıları ile mücadele

Nijerya İnsan Kaçakçılığı Ulusal Ajansı (NAPTIP) Osun eyaletinde son bir haftada yüzden fazla kişinin insan kaçakçılarının elinden kurtarıldığını açıkladı.

NAPTIP Osun Koordinatörü Ganiu Aganran, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalette son bir haftada 103 kişinin insan ticaretinin bir parçası olmaktan kurtarıldığını belirtti.

Aganran, kurtarılanlardan 78'inin kadın, 25'inin erkek olduğunu belirterek, bu kişilerin NAPTIP bünyesindeki rehabilitasyon merkezlerine yönlendirildiğini kaydetti.

İnsan kaçakçılığına karşı yasal yollar için de adım atıldığını vurgulayan Aganran, son bir yılda bölgede insan kaçakçılarına karşı 352 dava açıldığını sözlerine ekledi.

Nijerya'da ekonomik kriz ve çatışmalar nedeniyle yüzbinlerce insan göç etmek zorunda kalıyor. Ülkedeki bir çok insan ise Libya üzerinden Avrupa'ya kaçmak için girişimde bulunuyor.

